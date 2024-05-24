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مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أقدم زوج على قتل مُدرس في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بداعي رفضه ذهاب زوجته "طالبة بالدبلوم" إلى درس خصوصي لدى المدرس.

أوضح مصدر مقرب من أسرة المدرس لـ "الخليج 365"، أن الشاب المتهم تهجم على المدرس وسدد له عدة طعنات من سلاح أبيض بالبطن فخرجت أحشائه كما تسبب له في جروح نافذة بالرقبة، ولاذ بعدها بالفرار تاركًا المدرس ينزف.

وتلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون بمصرع "عبد العظيم.ح.ا" يعمل معلمًا على يد المدعو "ب.ح.أ" 30 سنة، بسلاح أبيض مطواة، وتمكنت وحدة مباحث أشمون من إلقاء القبض على المتهم.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بعرض جثة المدرس على الطب الشرعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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