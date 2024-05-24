"اعترافات صادمة.. أب ونجله يقتلان صهرهما بـ17 طعنة دفاعًا عن الشرف"



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

اعترف أب ونجله أمام النيابة العامة بارتكاب جريمة قتل صهرهما بـ 17 طعنة بآلة حادة "مطواة"، وترك جثته في مكان مهجور وسط الزراعات في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وفقًا لاعترافات المتهم الأول، كان الدافع وراء ارتكاب الجريمة أن المجني عليه كان مدمنًا لمخدر الشابو ودائم التعدي على أفراد أسرته بالضرب. وأضاف أن المجني عليه ارتكب جريمة أبشع بتعديه على ابنة شقيقته، ما دفعه للدفاع عن شرف ابنته. في سياق الزيارة الأخيرة للمجني عليه إلى منزلهم في مركز نجع حمادي، قام الأب باصطحابه إلى مكان الجريمة، وعند الوصول قام بقتله بمساعدة نجله بواسطة "مطواة" كانت بحوزة المجني عليه.

وكان قد تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية تحمل قرابة 17 طعنة في منطقة الرأس، ملقاة بجوار السكة الحديد في دائرة مركز شرطة نجع حمادي.

تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد رضا، معاون أول مباحث مركز شرطة نجع حمادي، والنقيب أسامة عقيل، معاون المباحث، من كشف غموض الواقعة وتحديد هوية المجني عليه. تبين أن المجني عليه شاب من مركز قوص، مدمن شابو، وسبق اتهامه في قضية مخدرات. وكان قد زار شقيقته في نجع حمادي، وبسبب الخلافات وسلوكه السيء، قام زوج شقيقته ونجله بقتله وترك جثته وسط الزراعات.

تم القبض على المتهمين وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، حيث اعترفا بارتكابهما الواقعة. أكدا أن الدافع وراء الجريمة كان الدفاع عن شرفهما. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.