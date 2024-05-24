التعليم: لا يوجد وقت إضافي قبل بدء امتحانات الثانوية.. واللجان ملتزمة بالتوقيت المحدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلب أولياء أمور و طلاب الثانوية العامة حول إمكانية وجود وقت اضافى قبل بدء امتحانات الثانوية العامة لكتابة البيانات في البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية.

وقالت الوزارة: "كافة اللجان الامتحانية ملتزمة بتوقيت بدء ونهاية الامتحانات فقط دون أى تغيير".

وبحسب الوزارة، فإن كتابة البيانات لا تستغرق سوى ثواني معدودة.

أما عن تواجد نماذج استرشادية للامتحانات خاصة بطلاب الثانوية العامة لهذا العام 2024، قالت: حرصت الوزارة على التأكيد مع بداية العام الدراسي على أن مواصفات امتحانات العام الحالي بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير ويمكن الاستعانة بالنماذج الاسترشادية على موقع الوزارة التي تم نشرها العام الماضي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت إطلاق هاشتاج #اسأل_هنجاوبك حرصا منها على التفاعل مع أبنائنا من طلاب الثانوية العامة والرد على استفساراتهم وتعليقاتهم.

وبحسب الوزارة، فإنها تقوم بالرد على مجموعة من أكثر الأسئلة والاستفسارات تداولا في التعليقات على منشور الهاشتاج.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل.

ويحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.