شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: ما تقوله CNN ليس بجديد فهو استمرار لمسلسل الأكاذيب المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن المقال الذي نشره موقع CNN الأمريكي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار"، في قطاع غزة، هو ليس بغريب عليهم فقد تعودنا على أكاذيبهم المستمرة التى تصنع مسلسلات من حلقات طويلة متصلة.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن هناك ماكينة إعلامية كبيرة لا تصدر إلا الأخبار المزيفة حتى أن بنيامين نتنياهو قال سابقا إن الإعلام الأمريكي مضلل داخليا وخارجيا وعلى كافة المستويات وهذا ذاته بشهادة دونالد ترامب وفريقه ومؤيدوه مؤكدين أن الإعلام الأمريكي غير محايد وغير مهني.

مشيرا إلى أنهم يحاولون النيل بمصر ولكن القيادة السياسية المصرية قوية وصاحبة بصر وبصيرة والمؤسسات والشعب يقف وراءها والكل يقف على أرضية واحدة.

وكان قد أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن المقال الذي نشره موقع CNN الأمريكي حول م أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار"، في قطاع غزة، هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا

وأعلن رشوان أن مصر ترفض بصورة قاطعة هذه الادعاءات، وأن "الاستعلامات" قد وجّهت خطابا رسميا لموقع CNN، يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد، ويطالب الموقع بنشر الرد المصري فوريا، موضحا أن الموقع قد استجاب منذ قليل ونشر أجزاء من هذا الرد تضمن بعض من الملاحظات الواردة به وفي هذا البيان.

وأوضح أن مثل هذا المقال المغلوط والمليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي، وربما يهدف، إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو ثمانية شهور، وأبدي استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها - ولا تزال - على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع.