شكرا لقرائتكم خبر عن كتف فى كتف.. ترجمة حقيقية لجهود التحالف الوطنى بالمحافظات لدعم الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة كتف في كتف، من أهم مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فهي أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، يتم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتوزع على الأسر المستحقة.

وتعتبر مبادرة كتف في كتف، مبادرة رئاسية لدعم 25 مليون مواطن، والذى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم العمل الخيرية، وبالفعل نجحت في تحقيق الأمن الغذائي لملايين المصريين حينها.

وتعد هذه المبادرة بمثابة أيضا قطار خير جديد، يجوب محافظات مصر، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل والبسطاء، وتعد هذه المبادرات ضمن مبادرات هامة تهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية، فهي نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع.

وتهدف إلى دعم ومساندة المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل وإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا.

وتهدف المبادرة إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات.