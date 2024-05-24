شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "حقوق الإنسان بالنواب": إدعاءات CNN بشأن مصر عارية من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إدعاءات سي إن إن بشأن مصر عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة، بل تهدف إلى تشويه صورة مصر وإثارة الشكوك حول مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح سلطان، في تصريحات له، أن مصر كانت وستظل داعماً رئيسياً ومخلصاً للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن تاريخ مصر الحافل بالمواقف الشجاعة والتضحيات الكبيرة من أجل القضية الفلسطينية يشهد على ذلك.

وأكد النائب محمد سلطان، أنه منذ النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، تبنت مصر سياسات ومبادرات عديدة لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو من خلال الدعم المادي والمعنوي على الأرض، لافتا إلى أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل بجدية وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف النائب محمد سلطان، أن محاولات التشويه والإساءة لن تثني مصر عن مواصلة دعمها الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطيني، مطالبا وسائل الإعلام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، والالتزام بالمهنية والمصداقية، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة العلاقات بين الدول والشعوب.