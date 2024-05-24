مقتل 14 شخصاً على الأقلّ في حريق بمبنى في وسط هانوي

قُتب 14 شخصاً على الأقلّ واصيب ثلاثة آخرون بجروح في حريق اندلع في مبنى سكني بوسط هانوي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فيتنامية رسمية. واكدت وكالة الأنباء الرسمية "فيتنام نيوز" إنّ "الحريق اندلع قرابة الساعة 12,30 ، وانه كان حريقاً ضخماً تخلّلته انفجارات عديدة".

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