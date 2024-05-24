جونسون: نتانياهو يلقي قريباً خطاباً أمام الكونغرس الأميركي

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيلقي "قريباً" خطاباً أمام الكونغرس بمجلسيه.
واكد جونسون خلال حفل استقبال في السفارة الإسرائيلية في واشنطن "الليلة، يسرّني أن أعلن شيئاً آخر: قريباً سنستضيف رئيس الوزراء نتانياهو في الكابيتول في جلسة مشتركة للكونغرس".
وأضاف "ستكون هذه فعالية في الوقت المناسب، وأعتقد أنّها ستشكّل دليلاً قوياً جداً على دعم الحكومة الإسرائيلية في وقت هي في أمسّ الحاجة إليه".
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