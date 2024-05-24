بيسكوف: على الأوكرانيين أنفسهم البت في شرعية رئاسة زيلينسكي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف في حديث لقناة "RT" الروسية إن على الأوكرانيين أنفسهم البت في شرعية زيلينسكي رئيسا للبلاد.

وأضاف :"سارع ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد على أنهم سيستمرون في اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا.. موقفنا يكمن في ما قاله الرئيس بوتين وبأن على الأوكرانيين أنفسهم البت في شرعية زيلينسكي".

وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 أيار، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024 على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن "الوقت غير مناسب للانتخابات".