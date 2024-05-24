خفر السواحل التايواني: ست سفن لخفر السواحل الصينيين حول جزر تايوانية

أعلن خفر السواحل التايواني، في اليوم الثاني من المناورات العسكرية التي تجريها بكين حول تايوان، أنّ "أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين دخلت المياه المحرّمة التابعة لجزيرتين تايوانيتين تؤازرها سفينتان عسكريتان أخريان".

واشار في بيان، الى إنّ "هذه هي المرة الثامنة هذا الشهر التي تبحر فيها سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين في المياه المحرّمة"، قبل أن تغادر هذه السفن المنطقة قرابة الساعة التاسعة صباحاً (01,00 ت غ)، مناشدين الصين "ممارسة ضبط النفس والتوقّف فوراً عن سلوكها غير العقلاني".