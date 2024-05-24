افادت وسائل إعلام أسترالية، عن سقوط أكثر من 100 قتيل نتيجة حادث إنزلاق أرضي كبير في بابوا غينيا الجديدة. واعلن حاكم ولاية إينغا، بيتر إيباتاس في حديث لـ"وكالة فرانس برس" إن انزلاق التربة وقع قرب بلدة كاوكالام وتسبب "بخسائر بشرية ومادية" مشيرا إلى أن الحصيلة المحددة غير معروفة حتى الان.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام أسترالية: مقتل اكثر من 100 شخص بحادث انزلاق أرضي في بابوا غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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