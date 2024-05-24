"المقاومة الإسلامية في العراق" اعلنت استهداف ميناء حيفا في إسرائيل عبر الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، "استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، عبر الطيران المسيّر".
واشارت في بيان، الى ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا فجر اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر"، موضحا أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".
وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأميركية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأميركية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأميركيين، في كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.
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