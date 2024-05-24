رياح وانخفاض مؤقت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة إلى الأ ربعاء 29 مايو على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع تشهد البلاد خلال يومي الجمعة 24 مايو والسبت 25 مايو انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (5-4) درجات.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطقس يومي الأحد 26 مايو والإثنين 27 مايو نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وانخفاض بقيم درجات الحرارة تتراوح ما بين 5:3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفت البيان إلى أن يوم الثلاثاء 28 مايو ستشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

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