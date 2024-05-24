قوى الأمن أوقفت مطلوبًا للقضاء بجرائم تأليف عصابة وسرقة وأسلحة في سهل بلدة تربل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات ل​مفرزة استقصاء البقاع​ في وحدة الدّرك الإقليمي، عن وجود أحد المطلوبين الخطرين في سهل بلدة ​تربل​، ويُدعى: "م. خ." (من مواليد عام 1980، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بعد رصد ومتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرائم سرقة وتأليف عصابة وأسلحة"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف سُلِّم إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".