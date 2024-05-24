بوريل دعا اسرائيل الى عدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية

دعا وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، "اسرائيل الى عدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه".
واشار بوريل في مقابلة مع التلفزيون الاسباني العام "تي في اي"، الى انني "أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعيا الى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".
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