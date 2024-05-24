كشفت متحدّثة باسم جهاز الطّوارئ في أرخبيل الباليار الإسباني، أنّ "هناك أربعة قتلى و21 جريحًا إصاباتهم متفاوتة الخطورة"، نتيجة انهيار سقف مطعم في مايوركا، الجزيرة السّياحيّة الواقعة في الأرخبيل، موضحةً أنّ "في عداد الضّحايا أشخاص من جنسيّات متعدّدة".
من جهته، أشار جهاز الطّوارئ إلى أنّ سبعة من الجرحى حالتهم "خطرة للغاية"، وتسعة حالتهم "خطرة"، مبيّنًا أنّ الجرحى نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة في بالما"، عاصمة جزيرة مايوركا.
وجزر الباليار الواقعة في البحر الأبيض المتوسّط والمعروفة بمياهها وشواطئها الصّافية، تُعتبر ثاني أكثر المناطق السّياحيّة في إسبانيا بعد كاتالونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 قتلى و21 جريحًا نتيجة انهيار سقف مطعم في جزيرة مايوركا الإسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.