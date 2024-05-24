4 قتلى و21 جريحًا نتيجة انهيار سقف مطعم في جزيرة مايوركا الإسبانية

كشفت متحدّثة باسم جهاز الطّوارئ في أرخبيل الباليار الإسباني، أنّ "هناك أربعة قتلى و21 جريحًا إصاباتهم متفاوتة الخطورة"، نتيجة انهيار سقف مطعم في مايوركا، الجزيرة السّياحيّة الواقعة في الأرخبيل، موضحةً أنّ "في عداد الضّحايا أشخاص من جنسيّات متعدّدة".

من جهته، أشار جهاز الطّوارئ إلى أنّ سبعة من الجرحى حالتهم "خطرة للغاية"، وتسعة حالتهم "خطرة"، مبيّنًا أنّ الجرحى نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة في بالما"، عاصمة جزيرة مايوركا.

وجزر الباليار الواقعة في البحر الأبيض المتوسّط والمعروفة بمياهها وشواطئها الصّافية، تُعتبر ثاني أكثر المناطق السّياحيّة في إسبانيا بعد كاتالونيا.