رئيس وزراء هنغاريا: ما يحدث في بروكسل هو نوع من التحضير لدخول أوروبا الحرب

لفت رئيس الوزراء الهنغاري ​فيكتور أوربان​، إلى أنّ "قبل الحربَين العالميّتَين، أمضت وسائل الإعلام وقتًا طويلًا في التّحضير للدخول في الحرب، وأعتقد أنّ ما يحدث اليوم في ​بروكسل​ هو نوع من التّحضير لمزاج الحرب"، مشيرًا إلى أنّ بإمكاننا القول بكلّ ثقة إنّ الاستعدادات جارية لدخول ​أوروبا​ الحرب.

وأكّد في حديث إذاعي، أنّه لا يرجّح أن تهاجم ​روسيا​ إحدى دول "حلف شمال الأطلسي" (النّاتو)، وأنّ الحديث عن "التّهديد الروسي" هو مناورة من الغرب للاستعداد للدّخول في الحرب، مركّزًا على أنّ مجموعات العمل في مقرّ "​الناتو​" ببروكسل، تدرس الآن كيف يمكن للحلف أن يشارك بالصّراع في ​أوكرانيا​.

وشدّد أوربان، على أنّ "المحامين يقومون بعمل جادّ للغاية، ويدرسون كيف يمكن ل​هنغاريا​ أن تصبح عضوًا في (الناتو)، وفي الوقت نفسه لا تشارك في أعمال الحلف خارج أراضيه، وهذا أمر تحتاج الدّبلوماسيّة الهنغاريّة لحلّه".