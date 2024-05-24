رئيس وزراء هنغاريا: ما يحدث في بروكسل هو نوع من التحضير لدخول أوروبا الحرب

لفت رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى أنّ "قبل الحربَين العالميّتَين، أمضت وسائل الإعلام وقتًا طويلًا في التّحضير للدخول في الحرب، وأعتقد أنّ ما يحدث اليوم في بروكسل هو نوع من التّحضير لمزاج الحرب"، مشيرًا إلى أنّ بإمكاننا القول بكلّ ثقة إنّ الاستعدادات جارية لدخول أوروبا الحرب.
وأكّد في حديث إذاعي، أنّه لا يرجّح أن تهاجم روسيا إحدى دول "حلف شمال الأطلسي" (النّاتو)، وأنّ الحديث عن "التّهديد الروسي" هو مناورة من الغرب للاستعداد للدّخول في الحرب، مركّزًا على أنّ مجموعات العمل في مقرّ "الناتو" ببروكسل، تدرس الآن كيف يمكن للحلف أن يشارك بالصّراع في أوكرانيا.
وشدّد أوربان، على أنّ "المحامين يقومون بعمل جادّ للغاية، ويدرسون كيف يمكن لهنغاريا أن تصبح عضوًا في (الناتو)، وفي الوقت نفسه لا تشارك في أعمال الحلف خارج أراضيه، وهذا أمر تحتاج الدّبلوماسيّة الهنغاريّة لحلّه".
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