قتلى بانهيار أرضي واسع في بابوا غينيا الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد مسؤولون محليون بأن حادث انزلاق تربة واسعا ضرب الجمعة أكثر من ست بلدات في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة مرجحين أن يكون أدى إلى طمر الكثير من المنازل واوقع قتلى.

وقال بيتر إيباتاس حاكم ولايةإينغا النائية إن "أكثر من ست بلدات" معنية بانزلاق التربة هذا.

ووصف الوضع بأنه "كارثة طبيعية غير مسبوقة تسببت بأضرار هائلة".

وكان في وقت سابق تحدث عن أن الحادث وقع في بلدة كاوكالام في ولاية إينغا قرابة الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي.

وقال إيباتاس لوكالة فرانس برس إن الكارثة تسببت "بخسائر بشرية ومادية".

وأظهرت مشاهد صورت في المكان انهيار جرف صخري كبير وتربة من تلة يغطيها النبات الكثيف.

وامتد الركام الصخري والأشجار المقطوعة والوحول على مسار يصل إلى الوادي.

وشوهدت انقاض مساكن مصنوعة من القصدير بين الركام الناجم عن انزلاق التربة.

وقال فنسنت بياتي رئيس جمعية التنمية المحلية "سجل انزلاق التربة قرابة الساعة الثالثة الليلة الماضية ويبدو أنه طمر أكثر من مئة منزل. ولم يعرف حتى الآن بالتحديد عدد الأشخاص الذين كانوا في هذه المنازل".

وأكد أنّ "عدد الضحايا غير معروف".