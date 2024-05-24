عاجل.. مجهولون يغادرون سفينة تجارية قبالة الصومال

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، بأن مجهولين غادروا سفينة تجارية بعد أن اعتلوها على بعد 420 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء مركا الصومالي.

ونقلت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية عن مسؤول أمن السفينة القول إن كافة أفراد طاقم السفينة بخير بعد مغادرة المجهولين لها.

جاء هذا الإعلان بعدما قالت الهيئة، أمس الخميس، إن المجهولين كانوا يستقلون زورقين صغيرين عندما صعدوا إلى متن السفينة.

ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

حالة فوضى

يذكر أن بين عامي 2008 و2018 أحدث قراصنة صوماليون حالاً من الفوضى في المياه قبالة ساحل الصومال الطويل.

واستمر نشاطهم إلى أن توقف العام الماضي، إلا أنه بدأ في الازدياد مؤخراً.