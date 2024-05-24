شكرا لقرائتكم خبر عن قانون التصالح بمخالفات البناء.. تعرف على المستندات المطلوبة لتقنين أوضاعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بقانون رقم 187 لسنة 2023، المستندات المطلوبة لإتمام عمليات التصالح وتقنين أوضاعك في مخالفات البناء، خاصة أن هذا القانون يهم شريحة كبيرة من المصريين.

ونص القانون على المستندات التالية:

1. التقدم بصورة بطاقة الرقم القومى.

2. ما يفيد إتمام إجراءات التصالح نموذج رقم 10 السابق صدوره.

3. تقديم نسختين من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، والمعتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين ، تخصص مدنى أو تخصص عمارة.

4. تقديم تقرير هندسي من مهندس متخصص.

ونصت اللائحة التنفيذية إنه يجوز لك التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك فى المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.