كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس احتفلت بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة أصحاب الفنادق

أقامت كليّة إدارة الأعمال، قسم إدارة الفنادق في ​جامعة الروح القدس​- الكسليك، عشاءها السّنوي لعام 2024، احتفالًا بتوقيع مذكرّة التّفاهم بين الكليّة ونقابة أصحاب الفنادق في ​لبنان​، في حرم الجامعة الرّئيس في الكسليك.

بالمناسبة، أوضحت عميدة الكليّة دانيال خليفة فريحة، أنّ "مذكّرة التّفاهم المبرمة مع نقابة أصحاب الفنادق تهدف إلى تطوير قطاع السّياحة في لبنان، فمن خلال هذا التّعاون يمكن تعزيز فرص التّدريب والتّوظيف، وتطوير البرامج التّعليميّة الّتي تلبّي حاجات سوق العمل، وإجراء البحوث وتقديم الخدمات الاستشاريّة للفنادق".

وشكرت الأساتذة على "الجهود الّتي يبذلونها في سبيل دعم الطلّاب من النّاحية الأكاديميّة، وفي إنجاح المبادرات كافّة الّتي تتّخذها الكليّة"، مهنّئةً الطلّاب على فوزهم بثلاث ميداليات فضيّة وأخرى برونزيّة في معرض "HORECA" هذا العام.

أمّا نقيب أصحاب الفنادق ​بيار الأشقر​، فنوّه بـ"دور جامعة الروح القدس الرّائد في قطاع التّعليم العالي في لبنان"، مشدّدًا على "أهميّة البحوث والدّراسات الّتي تنطلق منها، لتكون مراجع أساسيّة تخدم هذا القطاع". وركّز على "أهميّة التّطبيق إلى جانب المعرفة الأكاديميّة"، مشيرًا إلى "فتح أبواب مؤسّستنا أمام طلّاب جامعة الرّوح القدس، الّتي أعطت الكثير لهذا القطاع، لتدريبهم ومساعدتهم وتوظيفهم". كما طالب الجامعة بـ"إعداد البرامج التّعليميّة الّتي تساعد أصحاب المؤسّسات والمسؤولين فيها على مواكبة التطوّر الحالي".