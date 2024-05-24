مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة و"فينيكس إينرجي" تشجع على استخدام السيارات الكهربائية

وقع رئيس جامعة الحكمة جورج نعمة والمدير العام لشركة PHOENIX ENERGY من مجموعة إندفكو ربيع الأسطا مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم تسهيلات لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، لاقتناء سيارات تعمل على الطاقة الكهربائية وتنظيم دورات إرشادية تتعلق بمواصفات هذه السيارات وكيفية تشغيلها وصيانتها، بما يسهم في تعزيز استخدام الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة.

وأكد نعمة أن "مذكرة التفاهم تأتي من ضمن مساعي جامعة الحكمة لتصنيفها من ضمن المؤسسات العاملة على حماية البيئة والتنمية المستدامة"، مشددا على "وجوب عدم الافراط في استهلاك الموارد"، لافتًا إلى أن "للأجيال المقبلة حقًا علينا".

وأعلن أن "للجامعة مشروعًا لتكرير الزيوت الناتجة عن استخدام المولدات الموجودة فيها، علمًا أنها تعمل بنسبة كبيرة على الطاقة الشمسية"، مضيفًا أن "مذكرة التفاهم تجسد استراتيجية الجامعة بأن توفر لهيئتيها الأكاديمية والإدارية بيئة عمل تتيح لهم التفرّغ والإنتماء الكلي وتقديم الأفضل بما يصب في تطوير المؤسسة الجامعية".

بدوره، اعتبر الأسطا أن "التوقيع على مذكرة التفاهم يعكس تحالفا استراتيجيًا لتكوين قدوة مجتمعية تؤكد التزامًا مشتركًا بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والإستفادة من التطور والتكنولوجيا".