بري التقى السفير البابوي وسفير البوسنة والهرسك وعرض معهما المستجدات والعلاقات الثنائية

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في عين التّينة، السّفير البابوي في ​لبنان​ المونسنيور باولو بورجيا، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة وآخر المستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، إضافةً للعلاقات الثّنائيّة بين لبنان و​الفاتيكان​.

واستقبل أيضًا سفير ​البوسنة والهرسك​ في الأردن ولبنان سلافكو ماتانوفيتش، حيث تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.