بري التقى السفير البابوي وسفير البوسنة والهرسك وعرض معهما المستجدات والعلاقات الثنائية

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التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في عين التّينة، السّفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة وآخر المستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، إضافةً للعلاقات الثّنائيّة بين لبنان والفاتيكان.
واستقبل أيضًا سفير البوسنة والهرسك في الأردن ولبنان سلافكو ماتانوفيتش، حيث تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.
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