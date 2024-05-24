جابر: نوجه دعوة الى منظمات الطفولة لترى بنك الأهداف الإسرائيلي الذي بات يتكون من اساتذة وتلاميذ

زار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر مستشفى نبطية الحكومي، مطمئنا على صحة الطفل الجريح قاسم جفال الذي اصيب جراء الغارة المسيرة التي اصيب جراؤها باص مدرسي وعدد من طلاب مدرسة شوكين الرسمية.

واعتبر النائب جابر أن "مرة جديدة أهلنا وأبناؤنا الآمنين الذين كانوا في طريقهم الى عملهم ومدرستهم كانوا تحت مرمى نار الحقد والقتل، رغم ذلك شاهدنا مواقف بطولية من تلامذة بعمر الورد لأنهم يحبون وطنهم وأرضهم، ونوجه دعوة الى منظمات الطفولة التابعة للأمم المتحدة لتحضر وترى بنك الأهداف الإسرائيلي الذي بات يتكون من اساتذة وتلاميذ".