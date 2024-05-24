التقى متروبوليت بيروت وتوابعها المطران ​الياس عودة​، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ Joanna Wronecka، في زيارة وداعيّة بسبب قرب مغادرتها لبنان. وتمّ التّباحث في الأوضاع الرّاهنة في لبنان والمنطقة، والدّور الّذي يجب أن تقوم به الأمم المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر عودة التقى فرونتسكا في زيارة وداعية وبحثا بالأوضاع الراهنة ودور الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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