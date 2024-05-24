ياسين في "المؤتمر البيئي الاول في قرى ساحل الزهراني": لن ندخر جهداً لمواجهة التحديات وتحسين الوضع البيئي

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، خلال رعايته "المؤتمر البيئي الاول في قرى ساحل الزهراني"، الى "صعوبة الوضع العام والاعتداءات الكبرى من قبل العدو الإسرائيلي الذي دمر وأحرق سبعمائة هكتار وما زال يمعن ويعبث في الطبيعة المميزة والنادرة في العالم"، مؤكدا انه "سنعمل كل ما بوسعنا مع المعنيين، ولن ندخر جهداً لمواجهة التحديات وتحسين الوضع البيئي وتعزيز حياة جميع المواطنين".
وشكر ياسين الاتحاد والجمعيات وكل الذين ساهموا وعملوا على إنجاز هذا المؤتمر، واعدا "بالتعاون التام للوصول إلى النتائج المرجوة."
وتخلل المؤتمر نقاش وتقديم اقتراحات وتوصيات بإدارة نائب رئيس الحركة البيئية اللبنانية سليم خليفة ونائب رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية حسن علوش.
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