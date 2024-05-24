وزارة التربية: الحلبي كلف فريقا اداريا وتقنيا التوجه إلى ثانوية إيمانويل كفرشيما للمتابعة

اشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، الى أن "الوزارة تبلغت شكوى من جانب احد الأهالي عن سلوكيات مثيرة للقلق تجاه بعض التلاميذ في ثانوية إيمانويل كفرشيما، وفور تبلغها أعطى الوزير عباس الحلبي التعليمات للتحرك الفوري من جانب الوحدات الإدارية والتقنية المعنية، وتم إبلاغ وزارة العدل كما هو معمول به بين الوزارتين".

ولفتت الى ان "بالتوازي مع التحرك الفوري للقضاء، قامت الوزارة بتحقيق إداري أرسلت نتائجه إلى القضاء المختص، كما تم تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للتلاميذ، على ان تستكمل المتابعة في الأسابيع المقبلة"، موضحة أن "الحلبي كلف اليوم فريقا اداريا وتقنيا التوجه إلى المدرسة المعنية للمتابعة".

وأكدت أن "وزارة التربية تتابع كل الحالات المماثلة التي تبلغت بها، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة الإدارية والقانونية بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك حرصا منها على تأمين بيئة آمنة وسليمة للتلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة، وتطمئن الأهل أنها تتابع في شكل فوري ودقيق اي شكوى تصلها عبر الخط الساخن للوزارة على الرقم ( 01772000 ) الذي يعمل من الساعة الثامنة حتى السادسة بعد الظهر، من الاثنين حتى الجمعة، وتحافظ على سرية وخصوصية المتصل، كما أنها تتابع المدارس للحرص على تأمين جو مريح إيجابي لأبنائنا، من خلال تطبيق سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية، إن لجهة الوقاية او الاستجابة".