يديعوت أحرونوت: مسيرات حزب الله الانتحارية أحدثت أضرارا جسيمة في بلدات الشمال وتسببت في وقوع عدد من القتلى

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية بأن "مسيرات حزب الله الانتحارية أحدثت أضرارا جسيمة في بلدات الشمال وتسببت في وقوع عدد من القتلى"، مشيرة الى ان "مسيرات الحزب تمر فوق كريات شمونة وتنفجر دون اعتراضها ثم يتم تفعيل صفارات الإنذار".

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