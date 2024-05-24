"أكسيوس": مدير CIA يبحث مع رئيس وزراء قطر ورئيس الموساد بباريس اليوم استئناف مفاوضات التبادل

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن " مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز يبحث مع رئيس وزراء قطر ورئيس الموساد بباريس اليوم استئناف مفاوضات التبادل".

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