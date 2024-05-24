رويترز: بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وكالة "رويترز" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا من خلال وقف لإطلاق النار يتم التفاوض عليه ويعترف بخطوط ساحة المعركة الحالية، مضيفة أنه مستعد لمواصلة القتال إذا لم تستجب كييف ودول الغرب.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المناقشات التي دارت داخل الوفد المرافق لبوتين في الكرملين، قولها إن الرئيس الروسي أعرب لمجموعة من المستشارين عن إحباطه بشأن ما يعتبره محاولات مدعومة من الغرب لإحباط المفاوضات وقرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستبعاد المحادثات.

كما نقلت الوكالة عن مصدر روسي رفيع المستوى عمل مع بوتين وعلي معرفة بالمحادثات رفيعة المستوى، قوله: "يمكن لبوتين أن يقاتل بقدر ما يحتاج إليه، لكن بوتين مستعد أيضًا لوقف إطلاق النار لتجميد الحرب."

وفي السياق، صرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين ردًا على طلب للتعليق، بأن رئيس الكرملين أوضح مرارًا أن روسيا منفتحة على الحوار لتحقيق أهدافها قائلًا: إن البلاد لا تريد حربًا أبدية، فيما امتنعت وزارتي الخارجية والدفاع الأوكرانيتين من الرد على الأسئلة.

ويقول بعض المحللين العسكريين والسياسيين الغربيين إن تعيين الاقتصادي أندريه بيلوسوف الأسبوع الماضي وزيرًا للدفاع الروسي، إنه وضع الاقتصاد الروسي في حالة حرب دائمة من أجل الفوز في صراع طويل الأمد.

وأشارت المصادر، استنادًا إلى معرفتهم بالمحادثات التي جرت في المستويات العليا في الكرملين، إلى أن بوتين يرى أن المكاسب التي تحققت في الحرب حتى الآن كانت كافية لترويج النصر للشعب الروسي.

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أودى أكبر صراع بري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بحياة عشرات الآلاف من الجانبين وأدى إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على الاقتصاد الروسي.

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" قولها إن بوتين يدرك أن أي تقدم جديد مثير سيتطلب تعبئة أخرى على مستوى البلاد، وهو ما لا يريده، مشيرين إلى أن شعبيته تراجعت بعد التعبئة الأولى في سبتمبر 2022.