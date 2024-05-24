الداخلية السعودية تمنع هذه الفئات من دخول مكة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة وحتى 23 يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحاً لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إيقاف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق "نسك" اعتبارا من اليوم الخميس، إيذانا ببدء موسم الحج لهذا العام.

شددت على أنه لا حج بلا تصريح، وستطبق العقوبات بحزم في حق كل مخالف للأنظمة لا سيما المضبوطين في النطاق الجغرافي المخصص للحجاج النظاميين.