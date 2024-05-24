27 ألف طالب يؤدون غدا امتحانات الدبلومات الفنية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

تنطلق غدا السبت امتحان نهاية العام لطلاب الدبلومات الفنية، في كافة أنظمة التقدم "نظام 3 سنوات، و نظام 5 سنوات، وإعداد مهني، و تعليم وتدريب مزدوج"، بمختلف مراكز بني سويف.

ويؤدي 27 ألفا و779 طالباً وطالبة الامتحان داخل 90 لجنة موزعة على مستوى المحافظة، بواقع 16777 طالب للتعليم الصناعي أمام 59 لجنة، و3303 للزراعي داخل 11 لجنة، و 7340 للتجاري داخل 19 لجنة، و269 للفندقي في لجنة واحدة.

من جانبه أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي المواد الدراسية، لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكداً على تضافر الجهود، وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية، والعمل على خروج الامتحانات بالشكل المطلوب

وأشار إلى تجهيز 18 استراحة على مستوى المحافظة، ودعمها بمستلزمات الإعاشة، والاستضافة، وكافة التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.