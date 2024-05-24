شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى تصدى للبطالة وشجع الشباب على الاستثمار والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على تحفيز الشباب على العمل والاستثمار والتصدى للبطالة، ونالعمل على خفض معدلاتها، فقد نجح هذا الكيان الكبير في استغلال طاقات الشباب والعمل على تقديم الدعم المادي لتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم الاستثمارية.



ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي.



بجانب أنه أطلق مبادرة أزرع، التي منحت الفرصة لصغار المزارعين من أجل التوسع في مساحة الرقعة الزراعية، فقد مكنت تلك المبادرة قرابة 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة (قمح/فول صويا) نوفمبر 2023 فى محافظات: القليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، والفيوم، وأسيوط.