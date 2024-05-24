محكمة العدل الدولية بدأت جلسة النطق بالحكم حول توجيه أمر بوقف إطلاق النار في غزة

بدأت محكمة العدل الدولية جلسة النطق بالحكم حول توجيه أمر بوقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- اليوم في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات طارئة، تضمن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة بما يشمل رفح التي باشرت عمليات برية فيها في السابع من أيار الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.

وبعيد إعلان المحكمة أمس الخميس عن الجلسة المقررة اليوم للبت في إصدار أمر بوقف الحرب، أعرب متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن "عزم تل أبيب على الاستمرار في حربها على غزة مهما كان الحكم"، وقال "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".