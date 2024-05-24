"القسام": استهدفنا دبابة صهيونية وجرافة عسكرية في محيط بوابة صلاح الدين جنوب رفح

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع".

وكان قد أشار مفوض شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك مجددا، إلى أن "حجم سلاح البرية اليوم لا يسمح للجيش الإسرائيلي في المناطق التي احتلها في قطاع غزة، لأنه سيضطر إلى نقل قواته إلى مهام أخرى. وسيعود مقاتلو حماس إلى هذه المناطق لينشأ وضع لا يتمكن فيه الجيش الإسرائيلي من هزمهم ولو في منطقة قتالية واحدة".

وأضاف بريك، في مقاله المنشور في صحيفة "معاريف"، أنه لو صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على توصية وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي في بداية الحرب على هجوم متزامن ضد حماس وحزب الله، "لكنا نتواجد اليوم في حرب إقليمية شاملة ستدمر إسرائيل".

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثث 3 أسرى في رفح في جنوب قطاع غزة، وذلك في عملية دارت خلالها معارك عنيفة في المنطقة.

واكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "استنادا إلى معلومات استخباراتية تم التحقق منها بحوزتنا، تم قتل الاسرى خلال هجوم 7 تشرين وتم اختطافهم من تقاطع مفلسيم إلى غزة من قبل حماس. وتم إنقاذ جثث الاسرى خلال الليل خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك في جباليا".