الدفاع المدني: نحذّر من ارتياد الشاطئ اليوم وغدًا وممارسة أي نشاط بحري بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

أشارت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني، إلى أنّ "نظرًا لما يشهده ​الشاطئ اللبناني​ اليوم من تأثيرات المنخفض الجوّي المتوقَّع أن يستمر حتّى يوم الغد، الّذي تسبّب بارتفاع الأمواج وسرعة لافتة في حركة التّيّارات البحريّة بتأثير من تسارُع حركة المدّ والجزر النّاتجة عن سرعة الرّياح، بالتّالي فإنّ المديريّة تحذّر المواطنين والمقيمين والسّائحين من ارتياد الشّاطئ خلال هذين اليومين، ما قد يعرّضهم لخطر الغرق؛ سيّما بعد أن تكرّرت حوادث الغرق في الآونة الأخيرة".

ودعت في بيان، صيّادي الأسماك وأصحاب المراكب السّياحيّة، وكلّ من يمارسون رياضة الدّرّاجات المائيّة أو التّحليق بالمظلّة وسواها من الرّياضات المرتبطة بالبحر، إلى "الامتناع عن ممارسة أيّ نشاط في هذه الأجواء المناخيّة البالغة الخطورة".

وذكّرت المديريّة، المواطنين والمقيمين بـ"ضرورة التقيّد بإرشادات السّلامة العامّة الصّادرة عن المديريّة العامّة، والاتصال على الرّقم 125 لطلب المساعدة عند الضّرورة".