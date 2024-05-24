شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل أنشطته بقوافل "ستر وعافية" فى نسختها الـ30 بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنشطته بقوافل "ستر وعافية" في نسختها الثلاثون بمحافظة القاهرة، وتأتي قافلة ستر وعافية رقم 30 التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف تقديم الدعم للمحتاجين في جميع أنحاء مصر.

وتشمل المبادرة توزيع المساعدات الغذائية والمواد الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية، بالإضافة إلى إقامة معارض ملابس مجانية، إلى جانب توزيع المساعدات الغذائية واللحوم، ضمت القافلة معرضًا مجانيًا للملابس ضمّ تشكيلة واسعة من الملابس الجديدة للرجال والنساء والأطفال.



وأتيحت للمستفيدين فرصة اختيار الملابس التي تناسبهم من بين تشكيلة واسعة من الأزياء، مما ساعدهم على تجديد خزانة ملابسهم.



ويشارك في تنظيم المعرض عدد كبير من المتطوعين الذين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المستفيدين في اختيار الملابس المناسبة لهم .





أنشطة قوافل ستر وعافية



قوافل ستر وعافية بمحافظة القاهرة



قوافل ستر وعافية