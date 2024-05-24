شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى همزة خير لتوصيل التبرعات للمهمشين فى المناطق النائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مارس من عام 2022، وقد جاء موعد تدشينه في التوقيت المناسب، ليكون مظلة اجتماعية قادرة على استيعاب ملايين المصريين، فقد نجح التحالف من خلال المؤسسات التي تندرج في عضويته وتصل لنحو 34 مؤسسة من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها: خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها، في أن يصل يد الخير لكل أسرة مصرية مهما كان موقعها الجغرافي.

وتعد كلمة السر في نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدرته على توصيل المستحقات للمهمشين في المناطق النائية التي غابت على خريطة الجمعيات الأهلية لعقود كبرى، ليعيد التحالف الوطني الاهتمام بهذه المناطق التي ظلت محرومة من الكثير من الخير نظرًا لبعد المسافة ولتواجداها على أطراف الجمهورية وهو ما تمكن هذا الكيان الكبير من حل هذه الإشكاليةمن خلالل الإدارة السليمة في أموال التبرعات وتوصيلها إلى مستحقيها.

ويعد انطلاق التحالف الوطني في ظل أزمة اقتصادية عالمية، منفذ لخير طال ملايين المصريين البسطاء، بعد أن ألقت هذه الأزمة بظلالها على أكبر الأنظمة الاقتصادية.