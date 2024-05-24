شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: قرارات محكمة العدل انتصار لمصر ويفضح أكاذيب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن قرار محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أمام دخول المساعدات الإنسانية يعد انتصارا لمصر ليؤكد قرارها أن أكاذيب إسرائيل حول أن مصر هى التى تمنع دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح البرى ما هى إلا أكاذيب ومهاترات ليس لها علاقة بالواقع ولم تلتفت له محكمة العدل الدولية وإلا لما كانت تأمر اسرائيل بفتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى.

وأضاف "البرديسي" فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن هذا القرار ليس انتصارا للدولة المصرية فحسب ولكنه انتصارا للعدل والإنسانية التى يتغافل عنها المجتمع الدولى أمام الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي فى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الإنسانية هى التى تأمر بفتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وكل الأوامر التى أمرت بها محكمة العدل الدولية اليوم كلها سياسة مصرية تسعى لها وتطالب بها الدولة المصرية على مدار السبعة أشهر الماضية، وكأن محكمة العدل الدولية أخذت المسار المصري لتضيف له الصبغة القانونية.

وكانت قد أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، كما طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، وتأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكرى على رفح الفلسطينية.