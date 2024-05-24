شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": قرارات محكمة العدل خطوة جادة لحلحلة القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية انتصار للقضية وخطوة جادة لحلحلة القضية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن محكمة العدل أمرت دولة الإحتلال بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وطالبتها أيضا باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف هجومها العسكرى على رفح الفلسطينية.

وأكد أمين سر اللجنة، أن هذه المطالب التى تنادي بها الدولة المصرية، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والخطوات والاتصالات على جميع الأصعدة إقيليما ودوليا لسرعة إنفاذ الإغاثة ووقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

ولفت القطامى، إلى أن هذه المطالب أكدت للجميع مسئولية إسرائيل الكاملة عن معبر رفح من الجانب الفلسطينى، وأن كل ما روجت له بشأن مسؤولية مصر عن المعبر من الجانب الفلسطينى غير صحيح، ومن ثم هذه المطالب انتصار أيضا للدولة المصرية.