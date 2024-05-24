شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": قرارات محكمة العدل الدولية تكشف جرائم وكذب إسرائيل أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى أمام المساعدات الإنسانية، قرار يكشف حجم الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء.

وأوضحت هند رشاد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مطالبات محكمة العدل الدولية للاحتلال لاتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، مع وقف هجومها العسكرى على رفح الفلسطينية، يزيد من الحصار الدولى على إسرائيل، لا سيما بعد اعتراف ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وهم إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

وأكدت أن مصر لعبت دورا كبيرا لتمرير المساعدات الإنسانية إلى القطاع على مدار الأشهر الماضية، ولم تغلق المعبر لكن الجانب الإسرائيلي عرقل سير عمله وتعمد عرقلة عبور قوفل الإغاثة.