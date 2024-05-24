"رويترز" عن وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا: أمر محكمة العدل الدولية ملزم وعلى إسرائيل الامتثال له

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، أننا "نحن نرحب بحكم محكمة العدل الدولية غير المسبوق"، لافتةً الى أن " محكمة العدل الدولية أمر ملزم وعلى إسرائيل الامتثال له".

وفي وقت سابق، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض 2.

وأكد رئيس المحكمة نواف سلام، أنه "على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح، والشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية".

ولفت الى أن "جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب، والمحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ".

ورحّبت حركة "حماس"، بـ"قرار محكمة العدل الدولية اليومـ الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية".