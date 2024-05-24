محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح بموافقة 13 من أعضائها مقابل 2

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض 2.

وأكد رئيس المحكمة نواف سلام، أنه "على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في رفح، والشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية".

ولفت الى أن "جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب، والمحكمة تذكّر بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ".

ورأى أن "الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، لافتاً الى أن "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".

واعتبر أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، وبرنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح"، مضيفاً "جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح".