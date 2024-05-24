ذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنّ "مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود". وقال: "الرد على قرار المحكمة اللاسامية هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس". ويأتي ذلك، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض 2، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول. وذكرت أنّ "على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها".

كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير بعد قرار محكمة العدل الدولية: الرد على القرار هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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