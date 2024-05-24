أشار الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، إلى "أننا في أيام عيد المقاومة والتحرير وحصلت الحادثة الأليمة"، في رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، و"بالتالي دخلنا في أجواء الحزن والفقد"، موضحًا "أننا قررنا أن لا نقيم احتفالات كما كانت تجري العادة لأن طابعها هو طابع الفرح ونحن في أيام مصاب وحزن"، مباركًا لكل الشعب اللبناني و"لكل الأحرار في المنطقة والعالم بعيد المقاومة والتحرير".
ولفت، في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله لرئيسي ورفاقه في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، إلى أنّ "نتقدّم بالعزاء مجددًا بهؤلاء الأعزاء الكرام الذين استشهدوا في حادثة الطائرة في إيران"، موضحًا أنّ رئيسي "يجب أن ننظر إليه كقدوة في كل المواقع تولّى فيها المسؤولية"، وقال: "رأيناه خادمًا لشعبه.. وقدم تجربة راقية خلال رئاسته"، موضحًا أنّ "الشهيد رئيسي هو الفقيه والعالم والمجتهد والمؤمن والمتواضع والشجاع جدًا في مواجهة المنافقين والأعداء والمؤمن بالمقاومة وبمشروعها والمطيع جدًا لقائده السيد الإمام علي الخامنئي".
وقال السيد نصرالله: "من اهم التحديات التي قد يواجهها الرئيس في ايران هي في ما يخص الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والسياسة الخارجية، وكلا التحديين يعودان إلى أن ايران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 تواجه الكثير من الاخطار والتحديات حيث عانت من الحصار الاقتصادي والعقوبات والحرب المفروضة".
وأشار إلى أنّ "في الوضع الاقتصادي والمعيشي في خلال 3 سنوات من ولاية رئيسي قام باحياء المشاريع الاقتصادية واعادة الالاف المصانع التي كانت معطلة، ما وفر فرص عمل هائلة، بناء المساكن والبدء بإعمار مليونين و400 الف مسكن، زيادة انتاج النفط وبيعه".
وأوضح أنّه "عندما يتحمّل أي رئيس جمهورية في إيران المسؤولية سيجد أمامه ملفات كبيرة جدًا من بينها الملفات الاقتصادية والمعيشية والعملة الصعبة والغلاء والسياسة الخارجية وهذه من نتائج العقوبات والحصار".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد نصرالله: رئيسي كان مؤمنًا بالمقاومة ومشروعها ويجب أن ننظر إليه كقدوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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