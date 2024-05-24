اعتصام لأهالي موقوفي أحداث عبرا في صيدا للمطالبة بإطلاق سراحهم

نفّذ أهالي "موقوفي أحداث عبرا"، اعتصامًا بعنوان "عبرا جرح ​صيدا​ النّازف إلى متى؟"، أمام "مسجد عائشة ام المؤمنين" في صيدا، في إطار تحرّكاتهم المطالِبة بإقرار العفو العام وإطلاق سراح الشّيخ أحمد الأسير والموقوفين في ملف أحداث عبرا.

وأشار الشّيخ خالد البوبو، في كلمة خلال الاعتصام، إلى أنّ "أحداث عبرا طالت معظم الصيداويّين بشكل أو بآخر، ومنذ ذلك الحين وهذا الملف لم يطوَ وأهالي موقوفي أحداث عبرا وشباب مسجد بلال لم يتوقّفوا عن المطالبة بإطلاق سراح الأسير وإخوانه، خصوصًا أنّ ما تعرّضوا له كان مؤامرة بشهادة جيران المسجد ومشايخ ونوّاب المدينة في حينه".