شركة "Cablevision" أعلنت عن شراكة استراتيجية مع مجموعة "beIN" في حفل برعاية وزير السياحة

أقيم احتفال في المقرّ الرئيسي لمجموعة "هولكوم" في بيروت تحت رعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصّار، حيث أعلنت شركة "Cablevision" عن إطلاقها شراكة استراتيجية جديدة مع مجموعة "beIN" الإعلاميّة، وهي إحدى أبرز الشبكات الرياضية والترفيهية في العالم.

وألقت رئيسة المديرة التنفيذية لمجلس ادارة مجموعة Globalcom التي تضمّ Cablevision بين شركاتها، رنا زخور، كلمة افتتاحية خلال الحدث، حيث أكدت انّ "Cablevision ستعمل على إيصال باقات beIN ومحتواها وقنواتها المتنوعة إلى اكبر شريحة من المشاهدين في لبنان. فهذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح للشركة تأمين إعادة التوزيع الحصري لقنوات beIN على شبكة MVDS ، DVBC، IPTV،Analog وAnalog، حيث وسيتمكن المشتركون في لبنان بالمتابعة الحصرية والشاملة للأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الأوروبية من 14 حزيران إلى 14 تموز، اضافة الى مباريات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وغيرها من الأحداث الرياضية العالميّة الكبرى والمنتظرة".

وقالت: "عبر هذا التعاون الاستراتيجي، سيتمكن المشاهدون في جميع أنحاء لبنان من الوصول لتغطية الرياضة والترفيه، مما يؤكد التزام Cablevision الثابت بتقديم الأفضل لعملائها. وأردفت ان الاتفاق سيتيح كذلك الأمر صَون وحماية حقوق مجموعة beIN في لبنان، واعدة بالحفاظ عليها بكل الإمكانيات المتاحة، كما وبالتّعاون مع الدولة اللبنانية وإداراتها المعنيّة حسب الأصول. وأكدت أيضًا على أهمية تعاون القطاع الخاص القانوني مع الدولة، كما يظهر في حالة ما هي الحال مع مجموعة Globalcom، وهي كيان يضم شركات كبيرة في مجالات الاتصالات مثل Globalcom Data Services (GDS)، IDM، Cyberia وCablevision. وختمت بالتأكيد على انّ المشاهدين في لبنان سيحصلون على محتوى بجودة عالية وبصوت وصورة منقطعي النظير، مع القناعة بأن هذا يحصل مع احترام المبادئ والقوانين المتعلقة بالحقوق عبر الموزّعين الرسميين لمجموعة beIN".

أمّا مدير إدارة الاتّصال المؤسّسي لـBeIN في الشرق الأوسط وشمال افريقيا جاسم المفتاح، الذي حضر خصيصًا من الدوحة مع وفد قطري كبير، فقد عبر عن فخره بالشراكة الجديدة طويلة الأمد مع Cablevision. خصوصًا مع النظر إلى أن لبنان يعتبر سوقًا رئيسيًا لـbeIN وأن الجمهور اللبناني يتميز بحبه للرياضة والترفيه.

وقال: "سيتمكن المشاهدون في جميع أنحاء لبنان الآن من الاستمتاع بمجموعة واسعة من قنوات الرياضة والترفيه لدى beIN، بما في ذلك أكثر من 30 قناة رياضية رئيسية لدى beIN SPORTS، بالإضافة إلى قنوات الترفيه على beIN MOVIES وbeIN SERIES والمزيد من القنوات التي تقدم برامج للأطفال والطهي".

وذكر أنّه "تحتل beIN واحدة من أكبر محافظ الحقوق الرياضية في العالم عبر كرة القدم والتنس وكرة السلة والمزيد، وتعتبر الوجهة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعشاق الرياضة، حيث تبث بثًا بثلاث لغات - العربية والإنجليزية والفرنسية - من استوديوهاتها المتطورة وبتقديم من قادة المنطقة في تقديم البرامج والمعلقين والمحللين".

وأشار أيضًا إلى أن الشراكة مع Cablevision تأتي في إطار جهود beIN المستمرة لتعزيز موقع الشركة ضمن قطاع الترفيه، خصوصًا من خلال إنتاج محتوى أصلي مميز عبر الشركات التابعة لدى beIN المختلفة، حيث تمتلك beIN مكتبة واسعة من أشهر أفلام هوليوود وحضورًا متزايدًا في إنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، بما في ذلك أحدث الأعمال العربية والتركية.

وختم بالتعبير عن أمله في أن تحقق هذه الخطوة العديد من النجاحات لكل من beIN وCablevision تتجاوز توقعات عشاق الرياضة والترفيه في لبنان، كجزء من التزام لا هوادة فيه بتقديم أفضل تجارب المشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمّا الرئيس التنفيذي beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمّد السبيعي الذي حضر خصيصا إلى بيروت على رأس وفد رفيع، فقال في المناسبة ان رحلة نجاح beIN انطلقت من الدّوحة منذ حوالي العشر سنوات فقط. ولكن عبر الادارة المبتكرة والارادة الثابتة والرّؤية البعيدة الأمد، نمت المجموعة وتطورت وازدهرت بشكل كبير، فأصبح لها مركز متقدّم جدا في المنطقة وحول العالم. وهي اليوم مجموعة رائدة ونموذجيّة في مجال الإعلام الرياضي والترفيهي على مستوى العالم كلّه، تضمّ 60 قناة عالمية تبثّ بـ 7 لغات مختلفة في 43 دولة عبر القارات الخمسة.

من جهته، أكّد سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني على دعم قطر للبنان في كافة المجالات، وشدد على أن الشراكة الاستراتيجية بين Cablevision ومجموعة beIn الإعلامية تشكل خطوة رائدة في مجال التعاون الإعلامي بين دولة قطر ولبنان، كما تؤسس لمزيد من النجاحات في مجالي الإنتاج والتوزيع لاسيما أنّ beIn هي من أهم الشراكات الرياضية والترفيهية في العالم. وختم بأنّ هذه الشراكة ستتيح للجمهورين اللبناني والعربي امكانية متابعة البرامج والفعاليات الدولية الهامة وتفتح آفاقا من التعاون البناء في هذا المجال.

ثمّ ألقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري كلمة شكر فيها قطر وشعبها لأنهم كانوا دائما إلى جانب لبنان وقاموا بمشاريع كبيرة على كافة المستويات. وشدّد على "التعاون بين القطاعين العام والخاص"، مثنيًا على أهمية هذا الاتفاقية الإعلامية. وأكّد على "أهمية ما يمثل هذا الاتفاق في مكافحة القرصنة، حيث أنّه سيشكّل جزءا من الشرعية التي نطمح ان نصل اليها جميعا".

وشكر سفير دولة قطر لأنه ومنذ قدومه إلى لبنان تتوالى المشاريع على جميع المستويات الثقافية والصحية والتربوية والإعلامية والرياضية.

في الختام، ألقى وزير السياحة وليد نصّار كلمة شدّد فيها على أهمية اتفاقية كهذه في شتى المجالات بين لبنان وقطر مشيدًا بأهمّية الشراكة بين Cablevision ومجموعة beIn الإعلامية.

وأكّد على التفاؤل الدائم بالرغم من كل التحديات، ذاكرًا أنّ الوزارة تعمل بلا كلل ولا ملل لجعل السياحة اللبنانية أفضل، حيث أنّنا نتطلع إلى موسم صيفي مليء بالأمل والتفاؤل.

وشدّد على أهمية دور القطاع الخاص الذي يشكل حسب تعبيره مع الانتشار اللبناني عصب لبنان واقتصاده. وشرح أن القطاع الخاص هو الذي يمول القطاع العام، الذي أدى تراكم المشاكل فيه الى الانهيار في المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وتوجه بالشكر الى دولة قطر عبر سفيرها في لأنها لم تكن يوما بعيدة عن لبنان ودعمه خاصة عام 2006 في مختلف القطاعات التربوية والصحية والعسكرية ولا تزال حتى اليوم.

وأكّد ان الدولة سوف تطبق هذه الاتفاقية وتحميها وتلاحق تطبيق بنودها كما ومكافحة كل الاعمال غير الشرعية في البلد مشيدًا بالاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص اللبناني.

وأكّد انه على الشركات غير الشرعية أن تحترم هذه العقود الموقعة بين القطاع الخاص اللبناني ونظيريه العربي والأجنبي وإلى الانضمام إليه، معلنًا استعداد الدولة للمساعدة من أجل تشريع هذه الأعمال. وختم أنّه أصدر تعميمًا لكلّ المؤسسات السياحية المرخصة من قبل وزارة السّياحة إلى وجوب احترام هذه الاتفاقية.