السيطرة على حريق داخل العناية المركزة بمستشفى السنطة العام



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

سيطر العاملون في مستشفى السنطة المركزي، اليوم الجمعة، على حريق محدود بأحد أجهزة التكييف داخل العناية المركزة، بسبب ماس كهربائي، نتج عنه تصاعد خفيف للدخان، دون وقوع إصابات وجرى نقل المرضى إلى العناية المتوسطة.

وأكد الدكتور أيمن شيحة وكيل مستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية، أن الحريق لم يؤثر علي العمل في المستشفى وتقديم الخدمة الصحية مستمر بكل الأقسام، دون تأثر أو مشكلات، مؤكدا أن الحريق كان بسيطا في جهاز تكييف بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليه دون ثمة تداعيات.

وأضاف وكيل مستشفى السنطة المركزي أن فريق الصيانة بالمستشفى نجح في إخماد حريق التكييف والسيطرة على النيران قبل وصول سيارات الإطفاء وإزالة آثار الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.