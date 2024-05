محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشرت صحيفة التايمز البريطانية، تقريرًا سلط الضوء على أمر غير مألوف في المملكة العربية السعودية، ويتمثل في افتتاح أول ملهى في المملكة، الذي يقع في حي جاكس للفنون بمحافظة الدرعية في الرياض، وهو جزء من مشاريع شركة "ميدل بيست".

@dailymail Introducing BEAST HOUSE, Saudi Arabia’s FIRST permanent nightclub. Annual membership costs around $2,415, and all of the drinks are non-alcoholic, as alcohol has been banned in Saudi Arabia since 1952. Would you dance here?