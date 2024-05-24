المفتي: لا يجب إثارة البلبلة في أمورٍ دينيةٍ ثبتت صحتها بالقرآن والسنة والإجماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على عدم غياب فقه الأولويات عن حياتنا؛ فلا يجب انشغال البعض بالتشكيك والإنكار لأمور دينية ثبتت صحتها بالقرآن والسُّنة والإجماع، أو بالطعن فيها وتجاهل أقوال العلماء السابقين.

في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، شدد المفتي على خطورة قضية التكفير، موضحًا أنه لا يجوز لأحد أن يتهم شخصًا شهد بالشهادتين بأنه خرج من الدين، وذلك حتى وإن كان الشخص رجل دين، كما حذر المفتي من مغبة اتهام الآخرين بالكفر، مشيرًا إلى أن التسرع في إصدار مثل هذه الأحكام يتنافى مع منهج الشريعة الإسلامية.

أوضح علام أنه يجب أن يُحاط موضوع التكفير بضوابط شرعية صارمة لمنع حدوث أي تعقيدات، وأن الأمر يجب أن يُعرض على القضاء للحكم فيه.

أكد أنه إذا وجد القاضي أدنى دليل يُثبت إسلام الشخص، فيجب أخذ ذلك الدليل بعين الاعتبار، مؤكدًا على أن تكفير الآخرين لا يعتبر من نصرة الإسلام.

وفي ختام حديثه، رد المفتي على استفسار حول حجاب المرأة المسلمة، مبينًا أن العلماء فسروا الآية القرآنية {إلا ما ظهر منها} بأنها تشير إلى الوجه والكفين. وأضاف أنه لا يوجد شكل محدد للحجاب الشرعي، وإنما تختلف تفاصيله بحسب الزمان والمكان، مع ضرورة التأكيد على أنه يجب أن يكون ساترًا ولا يصف ولا يشف.